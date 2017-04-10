عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين واصابة سائق فلسطيني اثر اعتداء مستوطن عليه في القدس رام الله – سبأ :

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي سبعة مواطنين فلسطينيين من انحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما اغلق وصادر محتويات سبع ورش حدادة “مخارط” في الضفة الغربية.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في مدن الخليل وجنين ورام الله، واعتقلت المواطنين السبعة بزعم انهم مطلوبون .



وبين نادي الاسير، ان قوات الاحتلال اغلقت وصادرت أيضا محتويات سبع مخارط في الخليل، بزعم انها تستخدم في صناعة الاسلحة والوسائل القتالية.



من جهة اخرى أصيب سائق مقدسي في عينه اليمنى، اليوم الاثنين، جراء اعتداء أحد المستوطنين المتطرفين عليه أثناء قيادته حافلة نقل عمومي في أحد الشوارع الاستيطانية غربي مدينة القدس المحتلة.



وأوضحت عائلة السائق في بيان لها أن أحد المستوطنين المتطرفين اعتدى على ابنها بالضرب في وجهه، بحجة أنه لم يتوقف بالموقف الذي أراد النزول فيه، الامر الذي أدى لإصابته في عينه اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى “هداسا العيسوية” بالقدس لتلقي العلاج.



في سياق اخر اقتلع مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، 310 شجرات زيتون معمرة في قرية مخماس، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفاد مجلس قروي مخماس في بيان له، بأن المستوطنين المتطرفين ومع ساعات الفجر الأولى أقدموا على اقتلاع وتكسير 310 شجرات زيتون معمرة، بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي، بالقرب من شارع “60”.



ويذكر أن هذه هي المرة الثانية من نوعها في مخماس، إذ اقتلع المستوطنون قبل حوالي سنتين 200 شجرة زيتون من أشجار القرية.

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ