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برشلونة ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
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  رياضة
برشلونة ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
[10/أبريل/2017]
تورينو - سبأ:
يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي غدًا الثلاثاء برشلونة الإسباني في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى اليوفي للثأر من خسارته 1-3 في نهائي بطولة 2015 أمام برشلونة، وهي المواجهة الأخيرة للفريقين.

وتأهل برشلونة لهذا الدور بعد أن حقق "العودة التاريخية" أمام باريس سان جرمان بسداسية، بعد أن كان خاسرًا 4-0 في مباراة الذهاب.

ويعد يوفنتوس في وضع أفضل في الكالتشيو، حيث يتربع على صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، فيما يأتي برشلونة ثانيًا في الليغا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد.

وسيكون لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس أبرز الغائبين عن اللقاء، بسبب الحرمان إثر حصوله على 3 بطاقات صفراء في البطولة، فيما يبدو يوفنتوس مكتمل الصفوف للمواجهة المرتقبة.

وفي اللقاء الآخر الثلاثاء، يستضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني موناكو الفرنسي، في مواجهة بين فريقين يعتمدان على العناصر الشابة والكرة الهجومية.

يذكر أن الفريقين لم يسبق أن تواجها في البطولات الأوروبية من قبل.

سبأ
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