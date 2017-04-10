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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 12:29:20م
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واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر  اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .
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ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع بعد تصريحات مسئول وبيانات الوظائف
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المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يصل القاهرة لإجراء معسكر تدريبي
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  عربي ودولي
انسحاب ممثلين للمعارضة الصربية من لجنة الانتخابات بعد اتهامات بالتزوير
[10/أبريل/2017]
بلجراد – سبأ:
انسحب بعض ممثلي المعارضة الصربية باللجنة الرسمية للانتخابات امس الأحد، من اللجنة بعد رفض مطالبهم بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثاني من أبريل الجاري، وفقًا لما ذكرته قناة “أر تي إس” الرسمية.

ورفضت أغلبية اللجنة، التي تضم أعضاء دائمين من الأحزاب وممثلي المرشحين البالغ عددهم 11 ممثلاً، أن تصدر أمرًا بإجراء فرز جديد. ويزعم أعضاء المعارضة أنه حدثت عملية تزوير ضخمة ربما تكون أثرت على مئات الآلاف من الأصوات.

وكان رئيس الوزراء ألكسندر فوسيتش قد حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات، حيث حصل على 55 بالمئة من الأصوات وتولى المنصب لولاية مدتها خمس سنوات. وفى الوقت نفسه، احتج آلاف الأشخاص ضد فوسيتش لليوم السابع على التوالي في بلجراد ومدن أخرى، حيث طالب المتظاهرون باستقالة لجنة الانتخابات ورئيس قناة “آر تي إس” ورئيس البرلمان، وتعديل كشوف الانتخابات القديمة.

سبأ
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