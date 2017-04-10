محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الهيئة الإعلامية لأنصار الله تنعي وكيل وزارة الإعلام الشهيد عبدالله المؤيد صنعاء - سبأ:

نعت الهيئة الإعلامية لأنصار الله وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبدالله يحيى المؤيد الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن وسيادته ضد الغزاة .



وأشادت الهيئة الإعلامية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بدوره الفقيد في الجبهة الإعلامية لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي , مشيرة إلى أن الفقيد احد المجاهدين الإعلاميين الذين كان لهم شرف التصدي للعدوان والغزاة والمرتزقة، و مثالا للرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه .



وقال البيان " أن الجبهة الإعلامية، تجدد العهد لله، بمواصلة السير على نهج شهداء المسيرة القرآنية، والوفاء للقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، التي قدموا أرواحهم رخيصة في سبيلها، واستحقوا بموجبها جدارة الحياة والخلود في جوار الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ".



وأشار البيان إلى أن الشهيد كان عنوانا للإخلاص والصدق وتحمل المسئولية، منذ التحق بثورة 21 سبتمبر، وبالهيئة الإعلامية لأنصار الله، وبالجبهة الإعلامية لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي .



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة للوسط الصحفي والإعلامي وأسرة الشهيد في هذا المصاب. " إنا لله وإنا إليه راجعون " .

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ