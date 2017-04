L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Aviation de l'agression cible Lahjj et Taiz

TAIZ, 10 Avril (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé des raids contre les deux gouvernorats de Lahjj et de Taiz, utilisant des bombes internationalement interdites.



Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé 30 raides contre la zone de Kahboub au gouvernorat de Lahjj, utilisant dans 9 parmi eux des bombes phosphoriques et à fragmentations.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé neuf raids à l'Est de la zone de Yakhtil et d'Al-Zahari au district de Moka, et rois d'autres contre la jonction de Mouza'a et sept contre la zone d'Al-Noujibat à la jonction de Moka.



Elle a également ajouté que l'aviation de l'agression a lancé un raid près du Mont d'Al-Nar et un contre la zone d'Al-Oumar au district de Dhoubab à Taiz.



