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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 11:12:14ص
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  عربي ودولي
انتهاء تصويت الأتراك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأوروبا
[10/أبريل/2017]
أنقرة – سبأ :
انتهت عملية تصويت المواطنين الأتراك في الدول الأوروبية، التي أقامت فيها السلطات التركية مراكز اقتراع، للتصويت على التعديلات الدستورية .

وأدلى الناخبون الأتراك الذين يعيشون في 31 دولة أوروبية، بأصواتهم في مراكز اقتراع، أقيمت في 82 ممثلية تركية بعموم أوروبا .

وبحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات التركية، بلغ عدد المشاركين في التصويت حتى يوم السبت، أي قبل يوم من انتهاء المدة المحددة للتصويت، مليونا و136 ألفا و921 ناخبا تركيا ، من أصل 2.5 مليون ناخب مسجلين في أوروبا .

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك في الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع.

وتشهد تركيا في 16 أبريل استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي .

كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب ، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

سبأ
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