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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 11:12:14ص
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طيران العدوان السعودي يواصل شن غاراته على محافظتي لحج وتعز
[10/أبريل/2017]
تعز - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته الإجرامية على محافظتي لحج وتعز باستخدام القنابل المحرمة دولياً .

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن 20 غارة على منطقة كهبوب في محافظة لحج مستخدما في تسع منها قنابل فسفورية وعنقودية .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة تعز تسع غارات شرق يختل والزهاري بمديرية المخا, وثلاث غارات على مفرق موزع بمديرية موزع , وسبع غارات على منطقة النجيبات في مفرق المخا .

وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارة بالقرب من جبل النار , وغارة على منطقة العمر بمديرية ذباب في تعز .

سبأ
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