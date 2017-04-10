[10/أبريل/2017]
تعز - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته الإجرامية على محافظتي لحج وتعز باستخدام القنابل المحرمة دولياً .
وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن 20 غارة على منطقة كهبوب في محافظة لحج مستخدما في تسع منها قنابل فسفورية وعنقودية .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة تعز تسع غارات شرق يختل والزهاري بمديرية المخا, وثلاث غارات على مفرق موزع بمديرية موزع , وسبع غارات على منطقة النجيبات في مفرق المخا .
وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارة بالقرب من جبل النار , وغارة على منطقة العمر بمديرية ذباب في تعز .
سبأ