ثلاثة رواد فضاء يستعدون للهبوط على الأرض بعد رحلة دامت 173 يومًا واشنطن – سبأ :

يستعد ثلاثة رواد فضاء، روسيان وأمريكي، للعودة من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض اليوم بعد قضاء أكثر من 170 يومًا في الفضاء.



وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الأحد أن القائد روبرت شين كيمبروه من ناسا ومهندسي الطيران سيرجى ريزيكوف واندريه بوريسنكو من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) سيقومان بفصل مركبتهم "سويوز إم إس02-" الفضائية من محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح الإثنين ومن المقرر ان يهبطوا في كازاخستان.



وقالت ناسا إن عودتهم ستختتم 173 يومًا في الفضاء منذ وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر الماضي.



وسلم كيمبروه قيادة محطة الفضاء الدولية يوم الأحد إلى رائدة الفضاء في ناسا بيجي ويتسون التي تم تمديد فترة إقامتها بالمحطة الدولية الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أشهر حتى سبتمبر المقبل.

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ