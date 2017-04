Locales اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Source officielle dénonce des nouvelles sur des nouvelles nominations d' un certain nombre de personnes



SANA'A, 10 Avril (SABA)-Le ministère des Affaires étrangères a nié des nouvelles prétendant que le ministère a fait des nominations à un certain nombre de personnes dans de postes de direction.



Une source responsable au ministre des Affaires étrangères a confirmé dans sa déclaration faite à SABA, l'engagement du ministre aux directives du Conseil politique suprême concernant toutes les nominations dans les secteurs de l'Etat.

SABA [10/أبريل/2017]