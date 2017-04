Trois tentatives échouées des mercenaires vers Kahboub





LAHJJ, 10 Avril (SABA)-Les héros de l'armée et des comités populaires ont fait échoué trois tentatives des mercenaires de l'agression saoudienne vers Kahboub à Lahjj.



Une source militaire a indiquee à SABA, que dizaines des mercenaires ont été tués et blessés lors des tentatives. La source a ajoutée qu'une unité de l'ingénierie a fait explosé un véhicule militaire transportant des mercenaires.



AM

[10/أبريل/2017]SABA