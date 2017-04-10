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آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 11:12:14ص
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  اقتصاد
النمو الافتصادي في الصين يفوق توقعات الحكومة
[10/أبريل/2017]
بكين – سبأ :
توقعت مؤسسة “غولدمان ساكس” الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية، أن يبقى الاقتصاد الصيني قوياً في الربع الأول من هذا العام، لينمو بنسبة 6.8% على أساس سنوي.

وقالت المؤسسة في تقرير بحثي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الصينية، اليوم، إن النمو الإجمالي للصين سيصل إلى 6.6% في نهاية 2017، في حين كان رئيس الحكومة الصينية لي كه تشيانغ قد تعهد بتحقيق هدف بنحو 6.5% هذا العام، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد.

ويتوقع التقرير أن يكون الإنتاج الصناعي في الصين قد حقق نمواً بنسبة 6.4% في آذار الماضي، وهو أعلى من النمو المسجل بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الشهرين الأولين للعام 2017.

وأضاف البنك أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد الذي يعد مقياساً أساسياً للتضخم ارتفع إلى 1.3% في آذار، بمقارنة مع 0.8% في شباط الماضي.

ومن المقرر أن تصدر بياناتها الاقتصادية للربع الأول، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي في 17 نيسان الحالي.

وتهدف الصين إلى خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي بنسبة 3.4% على الأقل في عام 2017، وذلك للحد من الانبعاثات.

سبأ
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