Ministre des affaires étrangères dénonce les actes terroristes à l'Egypte



SANA'A, 10 Avril (SABA)- Le ministère des Affaires étrangères a condamné les actes terroristes qui ont ciblé l'église de Saint-Marc à Alexandrie et l'Eglise égyptienne de Saint-Georges à Tanta et ont provoqué la mort de 36 personnes et plus de 100 blessé.



Une source responsable au sien du ministère des Affaires étrangères a indiqué à SABA que le ciblage des civils et des lieux de culte contraire à tous les enseignements religieux, la morale, les normes et les valeurs humaines.



« Le terrorisme est inacceptable sous toutes ses formes et manifestations, ce qui représente l'une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales » a-t-elle ajoutee la source, ajoutant l'importance de traduire les auteurs, les organisateurs , les financiers et les partisans de ces actes terroristes à la justice.

[10/أبريل/2017]SABA