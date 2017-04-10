محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المكاتب الإعلامية بمحافظة المحويت تنعي وكيل وزرة الإعلام الشهيد عبد الله المؤيد المحويت - سبأ:

نعت مكاتب وزارة الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) والمركز الإعلامي بمحافظة المحويت وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبدالله يحيى المؤيد الذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن وسيادته ضد الغزاة والمعتدين في مدينة المخا.



وأكد بيان مشترك صادر عن المكاتب الإعلامية بالمحافظة أن الشهيد المؤيد قدم أروع صور البطولة ، التضحية والفداء وجسد أروع ملاحم الصمود والاستبسال في مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقتهم في مختلف الجبهات .



وأشار البيان إلى جهود الشهيد في تعزيز دور المؤسسات الإعلامية الوطنية في مواجهة آلة الإعلام التابعة للعدوان وفضح امبراطوريات التزييف السعودي الأمريكي وكشف جرائمهم أمام الرأي العام .



وقال البيان " لقد كان للشهيد بصمات وطنية في إطار الجبهة الإعلامية لمواجهة العدوان، وكان مثالا للإعلامي المثابر والمرابط ، الذي لم يتردد عن تحمل المسئولية في أحلك الظروف " .



ولفت البيان إلى أن دماء أبناء اليمن التي يستبيحها تحالف العدوان السعودي الأمريكي لن تثني الإعلاميين الأحرار عن السير على درب الحرية والكرامة والصمود في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات.



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة للوسط الصحفي والإعلامي وأسرة الشهيد في هذا المصاب.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "

سبأ [10/أبريل/2017]سبأ