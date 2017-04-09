[09/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :
دشن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي البازار الخيري لأطفال التوحد، نظمته مؤسسة إرادة للتربية الخاصة بالحديدة بمناسبة اليوم العالمي لاضطراب التوحد.
هدف البازار إلى التعريف باضطرابات التوحد لدى الأطفال وأهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
وفي إفتتاح البازار أشار وكيل المحافظة هاشم العزعزي ورئيس المؤسسة عادل إبراهيم إلى ضرورة الإهتمام بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على تنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتأهيلهم عبر برامج تساعدهم على إيصال أفكارهم إلى المجتمع.
وأكدوا أهمية تشجيع هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع وتوفير الخدمات الصحية والتربوية لهم.
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