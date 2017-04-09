[09/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ :
كرم مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن محافظة صنعاء اليوم 58 معلماً ومعلمه من المبرزين.
وفي التكريم أشاد وكيل المحافظة لقطاع التعليم والشباب طالب دحان بدور المعلمين في الميدان التربوي وخاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به اليمن .. مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود في توفير إحتياجات المعلمين والمدارس كأقل ما يمكن تقديمه لهم .
فيما أشار مدير مكتب التربية بالمديرية عصام البيضي إلى أن تكريم المعلمين يأتي عرفانا لدورهم وإصرارهم على إستمرار المسيرة التعليمية رغم الصعوبات والتحديات .
تخلل الحفل بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والمشائخ ومجالس الآباء فقرات إنشادية لمدرسة تجمع اليمانية بالهجرين ومدرسة الإمام علي بالحرورة.
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