محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مكتب البيئة بعمران ينظم حفل بمناسبة اليوم الوطني الـ 16 للبيئة عمران - سبأ :



نظم مكتب البيئة بمحافظ عمران حفل بمناسبة اليوم الوطني الـ 16 للبيئة.



وفي الحفل الذي حضره وزير الدولة حميد المزجاجي، أشاد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان بدور مكتب البيئة في توثيق جرائم العدوان على الإنسان والبيئة بالمحافظة.



وأشارا إلى تضرر كافة أبناء الشعب اليمني جراء إستهداف العدوان بصواريخ محرمة دوليا المزارع والأماكن المكتظة بالسكان ومشاريع المياه وغيرها.



وكدا أن جرائم ومجازر تحالف العدوان بحق الشعب اليمني لن تثني اليمنيين من إستمرار الصمود ومواجهة كافة التحديات بما فيها مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.



واستنكر المهندس الوزير والمحافظ جعمان محاولة قوى العدوان السيطرة على السواحل الغربية وميناء الحديدة والذي يعتبر الاعتداء عليها جريمة تستهدف أكثر من 25 مليون يمني بإعتبارها المتنفس الوحيد للواردات اليمنية من الغذاء والدواء وغيرها.



تخلل الحفل فيلم وثائقي عن جرائم العدوان في محافظة عمران والغارات الجوية التي نفذها على المحافظة والتي بلغت أكثر من 902 غارة خلفت أكثر من ألفين و861 شهيد مدنيا بينهم نساء وأطفال ودمرت 42 مبنى حكومي و21 طريق وجسور وأضرار بيئة من خلال إستهداف العدوان لمشاريع مياه الريف والأراضي الزراعية ومزارع الدواجن وغيرها.



حضر الحفل نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل أول وزارة المياه والبيئة عبد الغني المداني وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح المخلوس ورئيس منظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف شهاب ناصر ورئيس هيئة الموارد المائية المهندس هادي قريعة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

سبـأ [09/أبريل/2017]سبـأ