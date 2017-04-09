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إفتتاح عدد من مشاريع المياه بمحافظة عمران ( مصحح )
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إفتتاح عدد من مشاريع المياه بمحافظة عمران ( مصحح )
[09/أبريل/2017]
عمران - سبأ :

 افتتح وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ووزير الدولة حميد المزجاجي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم عدد من مشاريع المياه بمديرية عمران.

حيث افتتحوا مشروع مياه بني ميمون بمديرية عيال سريح الذي نفذته هيئة مياه الريف بتكلفة 33 مليون و886 ألف ريال ويستفيد منه أربعة آلاف و910 نسمة ومشروع مياه بني علاء بمديرية جبل عيال يزيد الممول من منظمة أوكسفام ومياه الريف بتكلفة 22مليون و687 ألف ريال ويستفيد منه ألفين نسمة.

كما افتتح وزير المياه ووزير الدولة المزجاجي ومحافظ عمران عدد من مشاريع المياه بمدينة عمران وقاع البون بتمويل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومنظمات خارجية لعدد 17 مشروع بتكلفة مليون 288 ألف دولار أكثر من 300 ألف نسمة.

واستمعوا إلى شرح من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعمران المهندس فوزا قيران ومدير هيئة مياه الريف فرع المحافظة عادل مزاحم عن مكونات المشاريع التي تم افتتاحها وعدد المستفيدين.

وأكد وزير المياه والبيئة ضرورة تسريع أعمال تنفيذ المشاريع المتعثرة بما يمكن المواطنين من الاستفادة منها.

رافقهما خلال الزيارة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف شهاب ناصر، وعدد من المسؤولين في وزارة المياه وهيئة مياه الريف.

سبـأ
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