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إحتفال بتخرج دفعة " الصمود " لعدد من أقسام كلية التربية بجامعة حجة
[09/أبريل/2017]
حجة - سبأ :

إحتفت كلية التربية بجامعة حجة اليوم بتخرج الدفعتين ألـ 24 من قسمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدفعتين ألـ22 من قسمي التاريخ والجغرافيا والدفعة ألـ 12 من قسم علوم القرآن، دفعة " الصمود " التي تضم 163 طالبا وطالبة .

وفي الحفل هنأ وكيل المحافظة حميد العبيدي الطلاب الخريجين بهذه المناسبة .. مشيرا إلى أن الوطن يحتاج إلى كافة الكوادر من أبنائه المؤهلين للإسهام في عملية البناء والتنمية.

وأكد أهمية أن يضطلع الخريجين بدورهم في التنمية المحلية .. مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس في تلك الأقسام وحرصهم على مواصلة العملية التعليمية وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن من عدوان سعودي أمريكي غاشم .

بدوره أوضح رئيس جامعة حجة الدكتور رضوان الرباعي أن لدى قيادة الجامعة إستراتيجية مستقبلية للدفع بالعملية التعليمية في كافة كليات الجامعة بما يكفل الإرتقاء بالتعليم الجامعي وتطوير مستوى الأداء وتحديث البرامج الأكاديمية .

وشدد على الخريجين إستشعار مسئولياتهم أمام المجتمع الذي يحتاج إلى عطاءات أبنائه المؤهلين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.

وألقيت في الحفل الذي تخلله وصلات وفقرات فنية وأوبريت شعري بعنوان" الصمود"، كلمة عن الخرجين ألقاها عبدالله دعموم ثمن فيها جهود أعضاء هيئة التدريس في كافة الأقسام وحرصهم على إستمرار العملية التعليمية .. مؤكدا أن خريجي هذه الأقسام سيعملون على الإسهام في العملية التنموية للبلاد وبذل ما بوسعهم لخدمة الوطن.

حضر التخرج نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور حمود نصار وعميد كلية التربية الدكتور عبده سحلول وعميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور عبدالله إسماعيل وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومسئولي المحافظة .

سبـأ
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