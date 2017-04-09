محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء مستشفيات محافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري صنعاء - سبأ :



ناقش المجلس الصحي الأعلى لمستشفيات محافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين قطينة، مستوى أداء مستشفيات المحافظة خلال الربع الأول من العام الجاري.



واستعرض الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة فارس الكهالي وعبدالله العنسي ومحمد الحباري وجبران غوبر وإسماعيل المقالح وأمين عام المجلس مدير مكتب الصحة الدكتور خالد المنتصر، الصعوبات التي واجهت سير العمل والسبل الكفيلة بحلها وكذا تقرير من اللجنة المكلفة برفع إحتياجات المستشفيات الضرورية.



وأكد الإجتماع أهمية مشاركة المكاتب التنفيذية في دعم مستشفيات المحافظة بما يمكنها من مواجهة نفقات الأخصائيين وتوفير المعدات والمستلزمات لتطوير مستوى الخدمات وضمان إستمراريتها.



وشدد على ضرورة إعداد لائحة منظمة لصرف مبالغ عبر لجنة من المكاتب الداعمة، مقابل قيام المستشفيات بالتأمين الصحي ومعالجة موظفي تلك المكاتب .. مؤكدا الحرص على الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء وقطع البطاقات الصحية لهم لمعالجتهم مجانا بالمستشفيات.



وثمن المحافظ قطينة جهود قيادة مكتب الصحة والتطور الملموس لمستشفيات عومرة بأرحب و22 مايو بهمدان والوحدة بمناخة والشهيد الدرة بجحانة .. مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات.



وأشاد بإصرار القطاع الصحي في إستمرار تقديم الخدمات الصحية رغم الصعوبات .. لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز المرحلة الراهنة.



حضر الإجتماع مدراء مكاتب التخطيط راجح الخرام والأوقاف أيمن عبدالقادر والواجبات حميد الغولي وصندوق النظافة والتحسين هاشم الشامي ومدراء عموم مستشفيات المحافظة.

سبـأ [09/أبريل/2017]سبـأ