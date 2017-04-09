محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي مديرية مذيخرة بإب يناقش نشاط المكاتب وخطتها للفترة المقبلة





ناقش المكتب التنفيذي بمديرية مذيخرة محافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة حارث المليكي، نشاط وعمل المكاتب بالمديرية وخطتها خلال الفترة المقبلة.



واستعرض تنفيذي المديرية المهام المنفذة خلال الفترة الماضية من العام الجاري في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والأمن وغيرها من القطاعات الخدمية والإيرادية، وكذا الصعوبات التي تواجه عملها وسبل تجاوزها.



وفي الاجتماع ثمن الوكيل المليكي جهود المكاتب التنفيذية بالمديرية لتطوير وتحسين الأداء وخدمة أبناء المديرية وخاصة في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .. مؤكدا أهمية تعزيز الجهود لإنجاح خطط وبرامج التنمية بالمديرية.



وشدد على أهمية التقييم المستمر للأداء والإنجاز للخطط والبرامج ومعالجة قضايا المواطنين .. مؤكدا على المكاتب الإيرادية تحسين وتعزيز دورها في تحصيل الإيرادات وتوريدها.



إلى ذلك اطلع وكيل المحافظة حارث المليكي على سير العملية التعليمية بمدرسة عثمان بن عفان الأساسية بعزلة المزهر ومجمع الشعب الأساسي الثانوي بمركز المديرية .



وأستمع خلال الزيارة إلى شرح من مسؤولي الإدارات التعليمية بالمديرية حول سير العملية التعليمية ومستوى الأداء والانضباط وتنفيذ الخطة التربوية والتعليمية للعام الدراسي الجاري.



سبأ [09/أبريل/2017] إب – سبأ:سبأ