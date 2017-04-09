محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إذاعة صوت الشعب تنعي مؤسسها الشهيد عبد الله المؤيد





نعت إذاعة صوت الشعب مؤسسها الشهيد عبد الله المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة.



وقال بيان نعي صادر عن الإذاعة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه" بكل اعتزاز وفخر, نعلن التحاق مؤسس إذاعة صوت الشعب بركب الشهداء الأحرار فبعد الحياة المليئة بالانجازات وفي شوق كبير للقاء الأنبياء والأولياء والقادة الشهداء قضى الإعلامي القائد "عبد الله يحيى المؤيد" شهيداً في جبهة المخا على يد المفسدين في الأرض من الأمريكيين وأدواتهم الخليجيين الذين يدركون أن معركتنا معهم طويلة وان دماء هؤلاء الشهداء القادة ستظل وللأبد منارات تضيء لنا هذا الطريق العظيم وتسمو بنضالنا إلى مرحلة أقوى" .



وأضاف " عند الله نحتسب شهيدنا الكبير مؤسس إذاعة صوت الشعب "عبد الله يحيى المؤيد" كما نعاهد روحه الطاهرة النقية أننا سنواصل طريقه الجهادي حتى النصر المبين وأبعد" .



واختتم البيان " نتقدم إلى عائلته الكريمة الطيبة وإخوانه المجاهدين في كل الجبهات وبلا استثناء بالتبريك لنيله هذا الوسام الإلهي الذي لا يمنحه الله إلا لخاصة أوليائه، وبالعزاء لفقد مؤسس الإذاعة واحد قادة الجبهة الإعلامية اليمنية".

سبأ [09/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ