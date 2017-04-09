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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 08:12:00م
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إذاعة سام إف إم تنعي استشهاد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة
[09/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


نعت إذاعة سـام إف إم استشهاد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبدالله يحيى المؤيد الذي إستشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن وسيادته ضد الغزاة والمعتدين في مدينة المخا.

واعتبرت الإذاعة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رحيل الشهيد المؤيد خسارة للوسط الإعلامي والصحفي .. مبينا أن الشهيد سطّر بنيله الشهادة ملحمةً من أعظم ملاحم الكرامة التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف والبطولة في التصدي لتحالف العدوان السعودي الأمريكي الغاشم ومرتزقته .

وقال البيان" كما أثبت الشهيد بتضحيته سموّ مبادئ المسيرة القرآنية التي تسمو بكلّ أنصارها المخلصين عن عرَضِ الحياة الدنيا أياً كان إلى ما هو أكرمُ وأعزُّ وخيرٌ وأبقى ".

وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة للوسط الصحفي والإعلامي وأسرة الشهيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
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