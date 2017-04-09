رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يصل القاهرة لإجراء معسكر تدريبي





وصلت اليوم الأحد بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء معسكر تدريبي خارجي استعدادا لمواجهة منتخب النيبال في 13 يونيو القادم في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019م ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي الفلبين وطاجيكستان.



وأوضح رئيس بعثة المنتخب الوطني النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني العام لكرة القدم حسن باشنفر أن بعثة المنتخب انتقلت من قطر إلى القاهرة بعدما أنهت كافة الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر فيها.



وأشار إلى أن قيادة الاتحاد فضلت مواصلة إعداد المنتخب خارجياً بدلاً من العودة إلى اليمن وذلك بهدف إعداد اللاعبين الإعداد الأمثل للمباراة القادمة من أجل تحقيق انتصار ثان على منتخب النيبال وقطع شوط كبير نحو التأهل للنهائيات.



وقال "الاستعداد منذ الآن للمباراة القادمة التي ستقام في النيبال بعد أكثر من شهرين يمثل فرصة حقيقة لضمان الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل، ولا أنكر أن هذه المدة تعتبر صعبة علينا جميعاً من الجانب النفسي والأسري، ولكن علينا الصبر والتحمل من أجل نتيجة إيجابية كما فعلنا في المباراة الماضية أمام طاجيكستان خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا وتؤثر على مرحلة الإعداد".



وأضاف "لا نريد أن نعاني كما عانينا سابقا خصوصا في مسألة المباريات الودية، والأمانة العامة للاتحاد تسعى حاليا لتوفير عدد من المباريات الودية للمنتخب بالإضافة إلى المباريات التي سيخوضها في معسكر القاهرة مع عدد من الأندية المصرية".



يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني لمنتخبات المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر منتخب الفلبين، وذلك عقب فوزه في الجولة الأولى على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما يوم 28 مارس الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

سبأ [09/أبريل/2017] القاهرة - سبأ:سبأ