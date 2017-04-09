محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة حقوق الإنسان يطلع على مستوى الخدمات الطبية بستشفى الجمهوري بحجة





أطلع وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ومعه مدير إدارة الأمن العام بمحافظة حجة العميد عبدالسلام إسحاق اليوم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى و نزلاء هيئة المستشفى الجمهوري بحجة .



وتفقدا سير العمل الصحي والطبي في مختلف الأقسام الطبية التخصصية في الهيئة ، حيث استمعا إلى شرح من قبل رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي حول سير العمل في الهيئة والأقسام الطبية التخصصية التي تم استحداثها ، ومستوى التنسيق والتعاون القائم بين الهيئة ومنظمة أطباء بلا حدود في جانب توفير كافة الخدمات الطبية والصحية التي يحتاج إليها أبناء المحافظة .



وأوضح الدكتور الصوملي أن هيئة المستشفى الجمهوري تقدم خدماتها لكل الحالات التي تصل إليها وفقا لمعايير نظام الجودة الطبي الذي تم تدشين العمل به العام الماضي بالتعاون والتنسيق مع مستشفى 48 .. لافتا إلى أن الهيئة تتحمل أعباء إضافية جراء توقف العديد من المنشآت الطبية في مختلف مديريات المحافظة لخدماتها إما بسبب استهدافها مباشرة من قبل العدوان السعودي الأمريكي أو انعدام الإمكانات الطبية والدوائية التي تسبب فيها الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الوطن من قبل العدوان الغاشم.



وأثنى وكيل وزارة حقوق الإنسان ومدير إدارة الأمن العام في المحافظة بكل الجهود المبذولة من قبل قيادة الهيئة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة .



واعتبرا استمرار الهيئة في تقديم خدماتها الطبية وتوفير الرعاية الصحية صورة من صور الصمود الأسطوري للشعب اليمني بكل فئاته وقطاعاته .. مؤكدين ضرورة العمل على معالجة كافة المشاكل المتعلقة بتوفير احتياجات الهيئة .

سبأ [09/أبريل/2017] حجة - سبأ:سبأ