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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 08:12:00م
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وزارة الخارجية تدين الأعمال الإرهابية التي استهدفت كنسيتين بمصر
[09/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
أدانت وزارة الخارجية الأعمال الإرهابية التي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية المصرية وكنيسة مارجرجس بطنطا وأدت إلى مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن استهداف دور العبادة والمدنيين يخالف كافة التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.

وقال " إن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله وصوره، وهو يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين ".. مؤكدا أهمية تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة.

وأشار إلى أن الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي.

وأضاف المصدر المسئول " إن مصدري وممولي الإرهاب والتطرف العقائدي معروفين للجميع، وإن كان الجميع يغض الطرف عنهم لوجود مصالح مالية وصفقات لبيع الأسلحة واستثمارات آنية ، إلا أنه سيأتي قريبا اليوم الذي ستكتوي الدول المصدرة والممولة للإرهاب والتطرف بنارها" .

وأكد المصدر المسئول أن ما يمارسه العدوان السعودي وحلفائه بحق الشعب اليمني من عدوان وحصار مناف لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ويساهم في توفير البيئة الخصبة للإرهاب والتطرف ، وحتما لن يتوقف داخل حدود الدول المتأثرة بل سيصل إلى قلب دول العدوان الإرهابية .

وأعرب المصدر المسئول عن تعازي الحكومة والشعب اليمني لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا .. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

سبأ
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