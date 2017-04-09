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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 08:12:00م
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  ثقافة
اكتشاف معبد يعود لـ 3 آلاف سنة قبل الميلاد جنوبي العراق
[09/أبريل/2017]
بغداد  - سبأ:
اكتشفت بعثة الاثار الفرنسية التي تجري أعمال التنقيب في موقع كرسو (تلو)، بناحية النصر شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، معبداً يعود لحضارة مملكة لكش التي كانت موجودة قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد.

وقال رئيس البعثة الفرنسية سيبستيان راي خلال لقائه قائد شرطة ذي قار اللواء المهندس حسن سلمان الزيدي، إن الأعمال التي تجري حاليا قد بينت لنا طبيعة المكان والذي كان معبدا أو مكانا لإقامة العبادة وتقديم النذور.

ويعد هذا الموقع من أهم المواقع الأثرية في المنطقة وتكمن أهميته للفترة التاريخية لمملكة لكش في عهد الملك كوديا.

يشار إلى أن الموقع كرسو يحتوي على أقدم جسر في التاريخ وقد ظهر خلال أعمال التنقيب السابقة قبل حوالي 100 سنة وسوف تجري عليه أعمال الصيانة والترميم للحفاظ عليه من الانهيار.

كما أن لكش هي إحدى المدن السومرية في بلاد العراق القديمة وأقيمت فيها مملكة واشتهرت بالزراعة ، وتعتبر إحدى أقدم مدن السومريين. وقد اكتشف آثارها باحثون فرنسيون في عام 1877 .

سبأ
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