محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بحجة يناقش أوضاع واحتياجات إصلاحية السجن المركزي والسجناء والنازحين حجة - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، أوضاع وإحتياجات إصلاحية السجن المركزي والسجناء والخدمات المقدمة لهم.



وتطرق الإجتماع بحضور وكيل المحافظة ناصر الطميرة ومدير أمن المحافظة العميد عبدالسلام عزي إسحاق ومستشاري وزارة حقوق الإنسان عبدالكريم الوزان وإسماعيل الجبري، إلى الإجراءات المتبعة في التعامل مع المشتبه بهم وكذا إجراءات التحقيق معهم ومدى ملائمة أماكن إحتجازهم وفقا للمعايير القانونية المعتمدة .



وإستعرض المجتمعون الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السجناء الذين قضوا ثلثي المدة القانونية المحكوم بها عليهم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن وكذا البحث عن بدائل ممكنة لمساعدة السجناء المعسرين في سداد ما عليهم بما يمكن الأجهزة الأمنية من الإفراج عنهم، إضافة إلى أوضاع السجينات والأحداث المحتجزين ومدى ملائمة إصلاحية السجن المركزي لهم وسبل تأهيلهم تمهيدا للإفراج عنهم مستقبلا .



وفي الإجتماع أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان أن زيارته لمحافظة حجة تهدف لتلمس أوضاع النازحين الذين تركوا منازلهم وقراهم جراء العدوان السعودي الأمريكي .. مشيرا إلى أن هناك توجه جاد لمعالجة كافة الإختلالات التي تسبب فيها العدوان الغاشم .



ولفت إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتجاوز الآثار التي خلفها العدوان والعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للسجناء والنازحين والمواطنين.



بدوره أكد وكيل أول محافظة حجة أن الآثار السلبية للعدوان السعودي الأمريكي لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة من المواطنين بل طالت كل أفراد المجتمع بما في ذلك نزلاء الإصلاحيات وأسر النازحين في المخيمات وكل قطاعات الدولة وهو ما إنعكس سالبا على مستوى تقديم الخدمات وتوفير الإحتياجات .



ولفت إلى أهمية العمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات حسب الإمكانات المتوفرة للنازحين وتلمس إحتياجات نزلاء إصلاحية السجن المركزي ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



من جانبه إستعرض مدير أمن المحافظة ما قامت بها إدارة الأمن بالتنسيق مع إصلاحية السجن المركزي في توفير الخدمات الضرورية للسجناء وإجراءات تأهيلهم بما يضمن إعادة دمج السجناء بين أوساط المجتمع بعد خروجهم من الإصلاحية .



واستعرض العميد إسحاق الإشكاليات التي تواجه إصلاحية السجن المركزي وإحتياجاته التي تمكنه من الإرتقاء بمستوى الخدمات للنزلاء ...مؤكدا أن إدارة أمن المحافظة حريصة على توفير الرعاية للسجناء والاهتمام بإحتياجاتهم الصحية والنظافة والغذاء.



عقب ذلك قام وكيل وزارة حقوق الإنسان ومعه مدير أمن المحافظة بزيارة لمخيم النازحين بالإستاد الرياضي في المدينة، وإطلعا على مستوى الخدمات المقدمة لهم وإحتياجاتهم الضرورية .



كما قاما بزيارة لإصلاحية السجن المركزي وإطلعا على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء والإحتياجات الإيوائية والغذائية والصحية .



وخلال لقائهما بإدارة الإصلاحية أكد الوكيل تيسير والعميد إسحاق أهمية مساعدة السجناء المعسرين من خلال إيجاد مصادر لدفع ما عليهم للغير بما يمكنهم من مغادرة الإصلاحية.



وقد وجه مدير أمن المحافظة عبدالسلام إسحاق إدارة الإصلاحية بإعداد تقرير يتضمن أسماء السجناء ممن قضوا ثلثي الفترة المحكوم بها عليهم والسجناء المعسرين والأحداث المحتجزين والصعوبات المتعلقة بهم وتقديمها للجنة وزارة حقوق الإنسان لإيجاد معالجات عبر تواصلها ولقاءاتها مع مسئولي الجهات العليا المعنية والمنظمات الإنسانية.

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ