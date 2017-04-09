الجيش الكوري الجنوبي يعتزم نشر طائرات بدون طيار للدفاع عن القواعد الجوية الرئيسية [09/أبريل/2017] سول- سبأ:

يعتزم الجيش الكوري الجنوبي نشر طائرات بدون طيار للدفاع عن القواعد الجوية الرئيسية على الصعيد الوطني.



وقالت وكالة (يونهاب) الكورية اليوم الاحد: إن القوات الجوية "وضعت مؤخراً مشروعاً بحثياً لاستخدام الطائرات بدون طيار للقيام بعمليات فوق القواعد الجوية".



ويهدف المشروع إلى زيادة تعزيز الرصد حول القواعد الجوية, من خلال نشر الطائرات بدون طيار في المنشآت الرئيسية التابعة للقوات الجوية.



ويذكر أن القواعد الجوية تتطلب قدرات المراقبة ذات الكفاءة العالية, إذ أنها تكون ضمن الأهداف الأولية للهجمات.



وقالت القوات الجوية الكورية إنها تستخدم الدوائر التلفزيونية المغلقة وأصول المراقبة الأخرى حالياً, غير أنه من الضروري تعزيز المراقبة لاكتشاف وتتبع تسلل خارجي بشكل أكثر دقة وأسرع وتيرة.



وتعتبر القوات الجوية أن تشغيل الأنواع المختلفة من الطائرات بدون طيار بارتفاع 500 متر كأقصى حد, يمكنها من تعزيز المراقبة الدقيقة على دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات حول القواعد الجوية.

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