عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش الأفغاني يعلن مصرع 18 مسلحا من عناصر طالبان شمال البلاد كابول - سبأ:

لقي ما لا يقل عن 18 مسلحاً من عناصر حركة (طالبان) المتشددة مصرعهم، جراء عملية لسلاح الجو الأفغاني في ولاية قندوز شمال أفغانستان، بحسب الجيش الأفغاني.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن ناطق باسم القوات المسلحة الوطنية قوله: إن العملية التي خاضها الطيران الحربي الأفغاني في مديريتي شهاردرة ودشت أرشي أسفرت عن تصفية 18 مسلحا، كما أصيب 8 آخرون بجروح.



وأضاف إن من بين القتلى مولوي وحيد الله، أحد القادة الميدانيين البارزين في حركة "طالبان".



وبحسب المراقبين تشهد نشاطات (طالبان) تصاعدا واضحا في الولايات الشرقية والجنوبية من أفغانستان، وكذلك في بعض مناطق شمال البلاد، وذلك وسط تنامي حوادث "بيعة" قادة ميدانيين منتمين للحركة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ