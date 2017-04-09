محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط سبعة متهمين بجرائم سرقات في محافظتي ذمار وصنعاء صنعاء - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية سبعة متهمين بجرائم سرقات في محافظتي ذمار وصنعاء .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت أربعة متهمين بجرائم سرقة في مدينة ذمار وهم متلبسين بجريمة سرقة ألواح شمسية .



وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط ثلاثة متهمين بجريمة سرقة بالإكراه في بني مطر محافظة صنعاء حيث قاموا بسرقة مبلغ 16 ألف ريال وهاتف من سائق تاكسي تحت تهديد السلاح كما ضبط بحوزتهم عدد من الهواتف المسروقة .



وأشار المصدر إلى أنه تم إحالتهم إلى التحقيق وفقاً للقانون .. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة.

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ