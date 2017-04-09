محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتحاد الإعلاميين ينعي وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبدالله المؤيد صنعاء - سبأ:

نعى إتحاد الإعلاميين اليمنيين وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عضو الهيئة الإعلامية لأنصار الله عبدالله يحيى المؤيد، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن وسيادته ضد الغزاة والمعتدين في مدينة المخا.



وأكد الإتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدماء الزكية التي يستبيحها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن لن تثني الإعلاميين الأحرار عن السير على درب الحرية والكرامة ومواجهة العدوان بمختلف صور الصمود والتحدي مهما بلغت التضحيات.



وقال البيان " لقد كان للشهيد بصمة وطنية في إطار الجبهة الإعلامية لمواجهة العدوان، وكان مثالا للإعلامي المثابر والمرابط ، الذي لم يتردد عن تحمل المسئولية في أحلك الظروف ".. مشيرا إلى أن الشهيد توج رحلة العطاء والتفاني بالإرتقاء شهيدا في ساحة الشرف إلى جوار الأبطال من رجال الجيش واللجان الشعبية.



وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة للوسط الصحفي والإعلامي وأسرة الشهيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ