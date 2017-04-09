رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز مانشستر يونايتد على سندرلاند بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم سندرلاند - سبأ:

فاز مانشستر يونايتد 3-صفر على مضيفه سندرلاند متذيل الترتيب ليضع حدا لسلسلة من التعادلات ويتقدم للمركز الخامس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.



ومنح الهدف 28 لزلاتان إبراهيموفيتش في كل المسابقات هذا الموسم التقدم ليونايتد وباتت مهمة سندرلاند شبه مستحيلة بعد طرد سيباستيان لارسون قبل نهاية الشوط الأول.



وضاعف هنريخ مخيتاريان النتيجة في الدقيقة 46 بعد ثوان من استئناف اللعب لينخفض الإيقاع ولم يقدم سندرلاند الكثير في المقابل وفشل في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بالدوري.



وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، وهو الأول له في الدوري منذ سبتمبر، بعد أن هيأ له إبراهيموفيتش الكرة ببراعة.



ويملك يونايتد 57 نقطة من 30 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع لكنه خاض مباراة أقل.



وما زال سندرلاند يبتعد بـ10 نقاط عن منطقة الأمان.

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ