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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 06:34:13م
مجلس النواب يوصي الحكومة بسرعة تقديم موازنة الدولة إلى المجلس ويشكل لجنة من بين أعضائه
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر  اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .
مقتل 36 وجرح اكثرمن 100  اخرين اثر انفجاران إرهابيان استهدف كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية
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ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع بعد تصريحات مسئول وبيانات الوظائف
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة بعد أن قال مسئول بارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن خطة المجلس لتقليص محفظة السندات هذا العام لن تؤخر كثيرا دورة رفع أسعار الفائدة.
رئيس الاتحاد الرياضي للشركات يبحث تعاونا مع رئيس الاتحادين العربي والمصري
بحث رئيس الاتحاد الرياضي اليمني العام للشركات عامر هزاع خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحادين العربي والمصري لرياضة الشركات الدكتور محسن غندور أوجه التعاون بين الاتحاد اليمني والاتحادين العربي والمصري.
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المشتبه به في عملية الدهس في ستوكهولم كان يواجه الترحيل من السويد
[09/أبريل/2017]
ستوكهولم  - سبأ:
قالت الشرطة السويدية اليوم، إن المشتبه به في عملية الدهس التي وقعت يوم الجمعة الماضي في ستوكهولم، كان يواجه الترحيل بعد أن تم رفض طلب إقامته.

وصرحت الشرطة بأن المشتبه به كان من أوزبكستان... مضيفة أن السلطات السويدية رفضت طلب إقامته في يونيو من العام الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن المشتبه به كان مطلوبا من قبل مسؤولي الهجرة في السويد، حيث تم منحه أربعة أسابيع لمغادرة البلاد في ديسمبر عام 2016، إلا أنه اختفى بعد ذلك ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه.

وكانت شاحنة ثقيلة قد اندفعت باتجاه المارة في الشارع التجاري الاكثر ازدحاما في وسط مدينة ستوكهولم ما أسفر عن مقتل اربعة أشخاص واصابة 15 آخرين .

سبأ
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