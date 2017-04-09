المشتبه به في عملية الدهس في ستوكهولم كان يواجه الترحيل من السويد ستوكهولم - سبأ:

قالت الشرطة السويدية اليوم، إن المشتبه به في عملية الدهس التي وقعت يوم الجمعة الماضي في ستوكهولم، كان يواجه الترحيل بعد أن تم رفض طلب إقامته.



وصرحت الشرطة بأن المشتبه به كان من أوزبكستان... مضيفة أن السلطات السويدية رفضت طلب إقامته في يونيو من العام الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن المشتبه به كان مطلوبا من قبل مسؤولي الهجرة في السويد، حيث تم منحه أربعة أسابيع لمغادرة البلاد في ديسمبر عام 2016، إلا أنه اختفى بعد ذلك ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه.



وكانت شاحنة ثقيلة قد اندفعت باتجاه المارة في الشارع التجاري الاكثر ازدحاما في وسط مدينة ستوكهولم ما أسفر عن مقتل اربعة أشخاص واصابة 15 آخرين .

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ