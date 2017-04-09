[09/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ:
دشن وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومدير عام مديرية الحوك علي هندي اليوم توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في مديرية الحوك من مدينة المخا.
وفي التدشين أكد الوكيل قحيم أهمية تنسيق جهود المنظمات الإنسانية مع السلطة المحلية لعمليات الإغاثة للنازحين والمتضررين جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
فيما أوضح مدير مشروع منظمة الإغاثة الدولية فواز الحكمي أن المساعدات الغذائية تستهدف توزيع 150 سلة غذائية على الأسر النازحة من مدينة المخا.
وأشار إلى أن السلة الغذائية المكونة من الدقيق والأرز والسكر والزيت والملح والفاصوليا المقدمة للنازحين تأتي ضمن برنامج الطوارئ للنازحين لتخفيف معاناتهم الإنسانية.
حضر التدشين مدير عام الإعلام عادل حسن مكي وأمين عام المجلس المحلي بمديرية الحوك علي باري جرب.
سبأ