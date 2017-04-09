محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكالة الأنباء اليمنية سبأ تنعي استشهاد وكيل وزارة الإعلام عبد الله المؤيد صنعاء – سبأ:



نعت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبد الله المؤيد الذي ارتقى شهيداً إلى الرفيق الأعلى في معارك قوات الجيش واللجان الشعبية بمنطقة المخا بالساحل الغربي ضد العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته، حيث بذل المؤيد روحه رخيصة في معارك الشرف والفداء في سبيل الذود عن حياض الوطن.



وأكد بيان النعي الصادر من وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن دم الإعلامي المؤيد وكافة دماء الشهداء لن تذهب هدراً وأن تحرير كل شبر من أرض الوطن هو التكريم اللائق لتضحيات الشهداء.



واستعرض البيان ما كان يتمتع به الشهيد المؤيد خلال تجربته ومسيرته العملية بين إذاعة صعدة ومكتب قناة العالم ثم رئيسا للجنة الثورية بوزارة الإعلام ثم وكيلا للوزارة لشؤون الصحافة ليكلل مسيرته الحافلة بمشاركته في معارك العزة والكرامة باذلاً روحه رخيصة في سبيل تحرير بلاده من دنس قوى الغزو والاحتلال والعدوان.



ونوه البيان بخصوصية التجربة التي مثلتها حياة الشهيد الإعلامي المؤيد ودوره البارز في الجبهة الإعلامية لمواجهة العدوان وما كان ينعم به من سجايا الصدق والوفاء والإخلاص لله والوطن وهو ما دفعه أن يكون في الخطوط الأمامية بمعارك مواجهة العدوان.



إن وكالة الأنباء اليمنية سبأ وهي تنعي وكيل وزارة الإعلام عبد الله المؤيد فإنها تؤكد التزامها بمبادئ خدمة الوطن والسير على خطى الشهداء الأبرار في بذل التضحيات الجسام في سبيل الوطن الغالي.



سبأ [09/أبريل/2017]سبأ