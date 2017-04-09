محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية لأبناء قبلة ملحان بالمحويت تندد بإستمرار العدوان المحويت - سبأ:

نظم مشائخ ووجهاء واعيان عزل قبلة ملحان بمحافظة المحويت وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي وتدشين العام الثالث من الصمود في وجه العدوان.



وفي الوقفة ثمنت كلمات وكيل محافظة المحويت أحمد قليلة ومدير عام مديرية ملحان محمد جبران العذيبي ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية سليمان ادهم، مواقف أبناء قرى وعزل قبلة ملحان المناهضة للعدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



واستنكروا الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء وإستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا .. مشيدين بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من بطولات في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



حضر الوقفة عدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ومشائخ وأعيان ووجهاء قبلة ملحان والقيادات الشبابية والتربويين.

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ