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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 06:34:13م
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  رياضة
فوز مفاجئ لملقة على برشلونة وتعادل أتليتيكو مع ريال مدريد بالدوري الأسباني لكرة القدم
[09/أبريل/2017]
مدريد- سبأ:
 في خطوة مفاجئة فاز فريق ملقة على برشلونة 2-صفر، فيما طُرد مهاجم برشلونة نيمار وتبددت آمال فريقه في تصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد أن فرض أتليتيكو مدريد التعادل 1-1 على ريال مدريد المتصدر الليلة الماضية.

وافتتح ساندرو راميريز مهاجم برشلونة السابق التسجيل لملقة في الدقيقة 32 قبل أن يضيف جوني الهدف الثاني بالدقيقة 90.

وحصل نيمار على إنذارين ليطرد في منتصف الشوط الثاني ليهدي برشلونة السيطرة في سباق اللقب إلى ريال مدريد الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط وتتبقى له مباراة.

وكان بوسع برشلونة انتزاع القمة بفارق الأهداف إذا انتصر باستاد لا روساليدا بعد تعادل ريال مدريد مع غريمه أتليتيكو في سانتياجو برنابيو.

ويملك ريال 72 نقطة من 30 مباراة مقابل 69 لبرشلونة من 31.

سبأ
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