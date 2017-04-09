محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الإعلام والمؤسسات والقطاعات الإعلامية تنعي وكيل الوزارة لشؤون الصحافة صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الإعلام ومؤسساتها وقطاعاتها الإعلامية التابعة لها الشهيد البطل عبدالله يحيى عبدالله المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة الذي إستشهد بمنطقة المخا بمحافظة تعز أثناء دفاعه ومقاومته للعدوان الصهيو سعودي أمريكي الغاشم ومن حالفه من المرتزقة والمنافقين.



وأشار بيان نعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن الشهيد تميز بالقدرات العالية وتميزه بالأخلاق والصفات الحميدة بين زملاءه ومرؤوسيه .



وعدد بيان النعي مناقب الشهيد الإعلامي المؤيد والذي تقلد عدد من المناصب القيادية والإدارية وكان أبرزها رئيسا للجنة الثورية بوزارة الإعلام ثم وكيلا لوزارة الإعلام لشؤون الصحافة.



وأكد البيان أن الشهيد البطل أفنى حياته في المجال الصحفي والإعلامي والتضحية المتميزة في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمستعمرين وأيضا الدفاع عن المتميز ضد العدوان الصهيو سعودي أمريكي الغاشم والمنافقين والمرتزقة والعملاء في الداخل والخارج.



وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون " .

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ