Sharaf reçoit le chargé d'affaires de l'ambassade russe à Sana'a







SANA'A, 09 Avril. (SABA) - Le ministre des affaires étrangères, Hisham Sharaf a rencontré aujourd'hui le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie à Sana'a, Andrey Chernov.



Lors de la réunion, ils ont discuté du sujet des salaires des employés de l'État à la suite de réception de Hadi une partie des Monnaies imprimées à Moscou.



Le ministre Sharaf a demandé des aspects du décaissement des montants alloués aux employés de l'État, insistant sur la nécessité que Hadi s'engager à l'accord tenu à cet égard sous la supervision des Nations Unies et les 18 sponsors du règlement politique dans le pays.



La réunion a abordé les prétends médiatique de l'agression saoudienne sur le ciblage du port de Hodeïda, où sharaf a demandé des forces de l'agression à prouver l'existence des opérations de contrebande d'armes iraniennes au Yémen via le port de Hodeïda, ce qui confirme que le Yémen dénie ces ouï-dires .



Sharaf a souligné que ces allégations ne vont pas au-delà d'être un prétexte fragile qui vise à commettre un nouveau crime contre le peuple yéménite dans le cadre d'une série de crimes successifs contre le Yémen depuis plus de deux ans.



[09/أبريل/2017]Saba