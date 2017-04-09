ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 3 أسابيع بعد تصريحات مسئول وبيانات الوظائف ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة بعد أن قال مسئول بارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن خطة المجلس لتقليص محفظة السندات هذا العام لن تؤخر كثيرا دورة رفع أسعار الفائدة.