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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 06:34:13م
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وقفة لمعلمات وطالبات مدرسة أروى للبنات بمديرية الخبت تندد بإستمرار العدوان
[09/أبريل/2017]
المحويت - سبأ:
 نظمت معلمات وطالبات مدرسة أروى للبنات بالمرواح مديرية الخبت بالمحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي .

واستنكرت المشاركات في الوقفة بحضور مدير مكتب التربية بالمديرية أحمد العصيمي الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وما يفرضه من حصار برا وبحرا وجوا.

ودعت الوقفة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر والسماح بدخول الأدوية والموارد الغذائية والسلع الأساسية .. مشيدة بدور الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مختلف جبهات الشرف العزة.

وثمنت المشاركات جهود المعلمين والمعلمات ودورهم في إستمرار العملية التعليمية وإفشال رهانات العدوان الهادفة لتعطيل المؤسسات التعليمية.

سبأ
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