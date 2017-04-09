وقفة لطالبات مدرسة الثورة للبنات بمدينة البيضاء تندد بإستمرار العدوان [09/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:

نظمت معلمات وطالبات مدرسة الثورة للبنات بمدينة البيضاء اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.



واستنكرت المشاركات في الوقفة التي حضرتها مديرة مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة فاطمة المظفري، الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات .. مناشدات الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها في إيقاف العدوان ورفع الحصار الجائر على اليمن.



وأكدت معلمات وطالبات مدرسة الثورة إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الذي يسعى لتعطيل الحياة وإفشال العملية التعليمية.



ونددت المشاركات بالصمت العالمي المخزي والمريب إزاء المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية ومقومات الحياة للشعب اليمني.



وحيت المشاركات في الوقفة الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف .

سبأ