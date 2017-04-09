وكيل محافظة ذمار يفتتح مخيم طبي وآخر تدريبي في قرية رصابة بمديرية جهران [09/أبريل/2017] ذمار - سبأ:

افتتح وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم المخيم الطبي المجاني الذي تقيمه مؤسسة يزن الإجتماعية للتطوير في قرية رصابة بمديرية جهران" تحت شعار صحتنا حياتنا ".



يستهدف المخيم الطبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري أكثر من 10 آلاف نسمة من سكان قرية رصابة والقرى المجاورة لها بمديرية جهران من خلال إجراء المعاينة والفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج مجانا.



وفي إفتتاح المخيم، أكد الوكيل عبدالرزاق أهمية إقامة هذه المخيمات الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومد يد العون لهم وخاصة خلال هذه المرحلة الإستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر.



وشدد على ضرورة إضطلاع منظمات المجتمع المدني في المحافظة بدورها للمساهمة في معالجة أهم المشاكل الصحية والإجتماعية التي يعاني منها المجتمع نتيجة إستمرار تحالف آل سعود في عدوانه الغاشم على اليمن للعام الثالث على التوالي .



وحث وكيل محافظة ذمار المنظمين للمخيم إلى إستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى من أبناء المناطق المستهدفة، وتقديم الخدمات الطبية وتخفيف تبعات هذه الحرب الظالمة على اليمن والتي ستنعكس سلبا على المواطنين في المستقبل على مختلف نواحي الحياة .



فيما أشاد بحضور مدير عام مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني بجهود مؤسسة يزن الإجتماعية للتطوير بإقامة هذا المخيم الطبي المجاني وعقد دورات تدريبية وحرفية وتخصصية للنساء وربات البيوت في المديرية.



ولفت إلى أن مديرية جهران كباقي مديريات محافظة ذمار تشهد تزايد مستمر في أعداد النازحين الوافدين إليها من عدد من المحافظات، مما يتطلب تكثيف الجهود الرسمية والشعبية ودور منظمات المجتمع المدني لإستيعاب النازحين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.



عقب ذلك قام وكيل محافظة ذمار ومدير عام مديرية جهران بزيارة للمخيم التدريبي الذي تنظمه مؤسسة يزن الإجتماعية للتطوير ويستهدف 180 متدربة في قرية رصابة على مدى أسبوع.



واستمعا من المدربات إلى شرح عن ما يتضمنه المخيم من مهارات وحرف تدريبية للنساء المشاركات في مجالات التصنيع الغذائي وصناعة البخور والعطور والإسعافات الأولية والخياطة والتطريز.



وأوضحت مدربة برنامج التصنيع الغذائي في المخيم فاطمة الجبري أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة بالمناطق الريفية ورفع المستوى المعيشي للمرأة الريفية بإكسابها مهنة وحرفة تساعدها للإسهام في القضاء على البطالة في المجتمع.



وأشارت إلى أن البرنامج يسعى لإكساب المشاركات مهارات تصنيع البخور والعطور ومهارات تصنيع وتجفيف المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه الموسمية واستغلالها في إنتاج بعض المواد الغذائية المنزلية والاحتفاظ بها مدة أطول بدلا من إهدارها .



وذكرت أن أبرز تلك المهارات هي مهارات صناعة الصلصلة المنزلية وصناعة بودرة الطماطم وصناعة العصائر الطبيعية والمربى والمخلالات وتعليبها وتجفيف البصل والثوم ومختلف أصناف الخضروات والفواكه بشكل عام .

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