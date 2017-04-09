ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 05:02:44م
إقرار تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء على ذمة الحقوق الخاصة المنتهية فترة عقوبتهم
أقرت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها اليوم بصنعاء تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء الذين أنهوا فترة العقوبة ولا يزالون محتجزين على ذمة الحقوق الخاصة .
سوريا تؤكد عدم حيازة جيشها أى نوع من الأسلحة الكيميائية
أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن العدوان الأمريكي الغاشم والسافر على سورية هو استمرار خطير لذات الاستراتيجية الأمريكية الخاطئة التي بدأت قبل ست سنوات بتقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين..
إتلاف ثلاثة آلاف كرتون سجائر مهربة بقيمة 225 مليون ريال في صنعاء (مصحح)
أتلفت مصلحة الضرائب اليوم بصنعاء ثلاثة آلاف كرتون سجائر مهربة لا تحمل طابع البندول بقيمة 225 مليون ريال.
رئيس الاتحاد الرياضي للشركات يبحث تعاونا مع رئيس الاتحادين العربي والمصري
بحث رئيس الاتحاد الرياضي اليمني العام للشركات عامر هزاع خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الاتحادين العربي والمصري لرياضة الشركات الدكتور محسن غندور أوجه التعاون بين الاتحاد اليمني والاتحادين العربي والمصري.
آخر الأخبار:
وقفة لطالبات مدرسة الثورة للبنات بمدينة البيضاء تندد بإستمرار العدوان
وكيل محافظة ذمار يفتتح مخيم طبي وآخر تدريبي في قرية رصابة بمديرية جهران
إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش الإشكاليات التي تواجه الإتحادات الرياضية
رئيس الوزراء يعزي في وفاة مستشاره علوي حسين السقاف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل محافظة ذمار يفتتح مخيم طبي وآخر تدريبي في قرية رصابة بمديرية جهران
[09/أبريل/2017] ذمار - سبأ:
افتتح وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم المخيم الطبي المجاني الذي تقيمه مؤسسة يزن الإجتماعية للتطوير في قرية رصابة بمديرية جهران" تحت شعار صحتنا حياتنا ".

يستهدف المخيم الطبي خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري أكثر من 10 آلاف نسمة من سكان قرية رصابة والقرى المجاورة لها بمديرية جهران من خلال إجراء المعاينة والفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج مجانا.

وفي إفتتاح المخيم، أكد الوكيل عبدالرزاق أهمية إقامة هذه المخيمات الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومد يد العون لهم وخاصة خلال هذه المرحلة الإستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر.

وشدد على ضرورة إضطلاع منظمات المجتمع المدني في المحافظة بدورها للمساهمة في معالجة أهم المشاكل الصحية والإجتماعية  التي يعاني منها المجتمع نتيجة إستمرار تحالف آل سعود في عدوانه الغاشم على اليمن للعام الثالث على التوالي .

وحث وكيل محافظة ذمار المنظمين للمخيم إلى إستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى من أبناء المناطق المستهدفة، وتقديم الخدمات الطبية وتخفيف تبعات هذه الحرب الظالمة على اليمن والتي ستنعكس سلبا على المواطنين في المستقبل على مختلف نواحي الحياة .

فيما أشاد بحضور مدير عام مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني بجهود مؤسسة يزن الإجتماعية للتطوير بإقامة هذا المخيم الطبي المجاني وعقد دورات تدريبية وحرفية وتخصصية للنساء وربات البيوت في المديرية.

ولفت إلى أن مديرية جهران كباقي مديريات محافظة ذمار تشهد تزايد مستمر  في أعداد النازحين الوافدين إليها من عدد من المحافظات، مما يتطلب تكثيف الجهود الرسمية والشعبية ودور منظمات المجتمع المدني لإستيعاب النازحين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

عقب ذلك قام وكيل محافظة ذمار ومدير عام مديرية جهران بزيارة للمخيم التدريبي الذي تنظمه مؤسسة يزن الإجتماعية للتطوير ويستهدف 180 متدربة في قرية رصابة على مدى أسبوع.

واستمعا من المدربات إلى شرح عن ما يتضمنه المخيم من مهارات وحرف تدريبية للنساء المشاركات في مجالات التصنيع الغذائي وصناعة البخور والعطور والإسعافات الأولية والخياطة والتطريز.

وأوضحت مدربة برنامج التصنيع الغذائي في المخيم فاطمة الجبري أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة بالمناطق الريفية ورفع المستوى المعيشي للمرأة الريفية بإكسابها مهنة وحرفة تساعدها للإسهام في القضاء على البطالة في المجتمع.

وأشارت إلى أن البرنامج يسعى لإكساب المشاركات مهارات تصنيع البخور والعطور ومهارات تصنيع وتجفيف المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه الموسمية واستغلالها في إنتاج بعض المواد الغذائية المنزلية والاحتفاظ بها مدة أطول بدلا من إهدارها .

وذكرت أن أبرز تلك المهارات هي مهارات صناعة الصلصلة المنزلية وصناعة بودرة  الطماطم وصناعة العصائر الطبيعية والمربى والمخلالات وتعليبها وتجفيف البصل والثوم ومختلف أصناف الخضروات والفواكه بشكل عام .
سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة لطالبات مدرسة الثورة للبنات بمدينة البيضاء تندد بإستمرار العدوان
رئيس الوزراء يعزي في وفاة مستشاره علوي حسين السقاف
نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى : جرائم العدوان السعودي في اليمن لن يمحوها التاريخ وستشكل وصمة عار في جبين الانسانية
مجلس النواب يوصي الحكومة بسرعة تقديم موازنة الدولة إلى المجلس ويشكل لجنة من بين أعضائه
إقرار تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء على ذمة الحقوق الخاصة المنتهية فترة عقوبتهم
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
قوات الجيش واللجان الشعبية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية
طيران العدوان يشن غارة على مبنى الصالة الجديدة بمطار صنعاء الدولي
ضبط كمية من الحشيش في نقطة المقاش بصعدة
مؤسسة كل البنات تنظم برنامج تدريبي للإعلاميين حول تغطية العنف الاجتماعي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[09/أبريل/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مبنى الصالة الجديدة بمطار صنعاء الدولي
[09/أبريل/2017]
قبائل عاثين بمديرية ضوران آنس في ذمار تؤكد جاهزية أبناءها للدفاع عن السواحل الغربية
[09/أبريل/2017]
قصف مدفعي يستهدف مواقع مرتزقة العدوان بوادي نملة غرب مأرب
[08/أبريل/2017]
القبض على عنصر مرتبط بقوى العدوان في محافظة صنعاء
[08/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by