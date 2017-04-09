إجتماع برئاسة وزير الشباب يناقش الإشكاليات التي تواجه الإتحادات الرياضية [09/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، وضم رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية، الإشكاليات التي تواجه الإتحادات وسبل معالجتها.



وتطرق الإجتماع إلى آلية تفعيل الأنشطة الرياضية للإتحادات رغم الظروف التي تمر بها اليمن جراء إستمرار العدوان.



وفي الإجتماع أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن من أولويات الوزارة تسهيل ودعم الإتحادات من خلال إقامة الأنشطة .. مطالباً بضرورة إخلاء العهد ورفع تقرير عن سير نشاط الموسم الماضي وكذا عقد إجتماعات دورية لكل إتحاد وفقاً للوائح التنظيمية.



وأكد أهمية موافاة الوزارة بعقود إيجارات مقرات الإتحادات وفروعها ليتسنى لها دراسة حجم المبالغ وصرف النفقات التشغيلية من خلال متابعة صندوق النشء والشباب والبنك المركزي.



وأوضح الوزير زيد أن إيجارات المقرات تصرف بواقع 65 مليون ريال .. لافتا إلى تدني الإيرادات وانعدام السيولة جراء الحصار الذي يرفضه تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وشدد على ضرورة اضطلاع الإتحادات الرياضية بمسؤولياتها من خلال عمل تصورات بناءة لتفعيل أنشطة تخدم الحركة الرياضية وتسهم في تعزيز قدرات الشباب.



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التخطيط عبد السلام عاطف ووكيل قطاع الشباب عبد الرحمن الحسني والقائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة عبد الله الدهبلي والوكيل المساعد لقطاع الرياضة حسين الخولاني استعرض رئيس الإتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني في كلمة عن الإتحادات الرياضية الإنجازات الرياضية التي تحققت رغم قلة الإمكانيات.



وأكد ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية وفق الإمكانيات المتاحة .. مطالبا وزارة الشباب بعقد اجتماع مصغر مع قيادات الإتحادات لمناقشة الإشكاليات وسبل معالجتها في أقرب وقت.



حضر الإجتماع عدد من مستشاري ومسئولي وزارة الشباب والرياضة.

سبأ