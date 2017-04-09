رئيس الوزراء يعزي في وفاة مستشاره علوي حسين السقاف [09/أبريل/2017] صنعاء-سبا:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشاره المناضل علوي حسين السقاف، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 70 عاما قضى جله في خدمة وطنه والدفاع عن الثورة اليمنية والنظام الجمهوري.



واعرب رئيس الوزراء في برقية العزاء عن أحر تعازيه وعظيم مواساته لشقيق الفقيد عبيد حسين السقاف وبقية أفراد أسرته وكافة آل السقاف بهذا المصاب الاليم .. لافتا الى مسيرة حياة الفقيد الحافلة بالنضال والعطاء الوطني دفاعا عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وما اجترحه من بطولات ومواقف ثابته وشجاعة تجاه القضايا الوطنية .



ونوه الدكتور بن حبتور بمناقب الفقيد الانسانية ودماثة خلقه التي أكسبته حب وتقدير الجميع سواء رفاقه على درب النضال والتحرير أو زملائه في مسيرة حياته المهنية التي كانت زاخرة بالتميز والبذل والعطاء.



مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد روح الفقيد المناضل علوي السقاف بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر .. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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