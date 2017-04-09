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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 05:02:44م
إقرار تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء على ذمة الحقوق الخاصة المنتهية فترة عقوبتهم
أقرت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها اليوم بصنعاء تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء الذين أنهوا فترة العقوبة ولا يزالون محتجزين على ذمة الحقوق الخاصة .
سوريا تؤكد عدم حيازة جيشها أى نوع من الأسلحة الكيميائية
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إتلاف ثلاثة آلاف كرتون سجائر مهربة بقيمة 225 مليون ريال في صنعاء (مصحح)
أتلفت مصلحة الضرائب اليوم بصنعاء ثلاثة آلاف كرتون سجائر مهربة لا تحمل طابع البندول بقيمة 225 مليون ريال.
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رئيس الوزراء يعزي في وفاة مستشاره علوي حسين السقاف
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  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة مستشاره علوي حسين السقاف
[09/أبريل/2017] صنعاء-سبا:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشاره المناضل علوي حسين السقاف، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 70 عاما قضى جله في خدمة وطنه والدفاع عن الثورة اليمنية والنظام الجمهوري.

واعرب رئيس الوزراء في برقية العزاء عن أحر تعازيه وعظيم مواساته لشقيق الفقيد عبيد حسين السقاف وبقية أفراد أسرته وكافة آل السقاف بهذا المصاب الاليم .. لافتا الى مسيرة حياة الفقيد الحافلة بالنضال والعطاء الوطني دفاعا عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وما اجترحه من بطولات ومواقف ثابته وشجاعة تجاه القضايا الوطنية .

ونوه الدكتور بن حبتور بمناقب الفقيد الانسانية ودماثة خلقه التي أكسبته حب وتقدير الجميع سواء رفاقه على درب النضال والتحرير أو زملائه في مسيرة حياته المهنية التي كانت زاخرة بالتميز والبذل والعطاء.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد روح الفقيد المناضل علوي السقاف بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر .. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ
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