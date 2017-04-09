مجلس النواب يوصي الحكومة بسرعة تقديم موازنة الدولة إلى المجلس ويشكل لجنة من بين أعضائه [09/أبريل/2017]

صنعاء - سبأ :

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي .

وناقش نواب الشعب عددا من المواضيع المتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية .

وفي هذا الإطار أكد نواب الشعب على أهمية إلتزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في البيان السياسي الصادر عن الاجتماع الموسع والذي ضم مكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصار الله وحلفاؤهم ورئيس وأعضاء المجلس السياسي

الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني .

من جهة أخرى كلف المجلس لجنة برلمانية من بين أعضائه للنزول الميداني إلى مديرية وصاب بمحافظة ذمار لتقصي الحقائق حول ما حدث في مبنى السنترال والمركز الصحي بالمديرية وما حدث من إعتداء على منزل عضو المجلس/ علي

غالب الكبودي وموافاة المجلس بتقرير ما تتوصل إليه اللجنة .



هذا وقد أقر المجلس توجيه رسالة إلى محافظ محافظة ذمار لإحاطته بأسماء أعضاء اللجنة ، وكذا طلب تكليف وكيل المحافظة بالنزول مع اللجنة وتسهيل إنجاز المهمة المؤكلة إليها.

إلى ذلك حث المجلس الحكومة على سرعة إستكمال إعداد وتقديم موازنة الدولة إلى المجلس في أقرب وقت ممكن ، ليتمكن المجلس من مناقشتها وإبداء الرأي حولها .

من جهة ثانية حث المجلس أعضائه على ضرورة الإلتزام والإنضباط في حضور جلسات المجلس للوقوف على القضايا التي يناقشها المجلس وبلورتها وإبداء الرأي بشأنها عملاً بقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس

وتكويناته المختلفة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.

سبأ