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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 01:42:19م
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طيران العدوان السعودي يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[09/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مخلفاً دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة خلال الساعات الماضية.

 وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 17 غارة على مناطق الملاحيط ، بني صياح ، مفرق ذويب في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، وأربع غارات على منطقتي السداد ، آل مجدع و جسر الرقالة بمديرية باقم ، كما شن خمس غارات على منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة تعز عشر غارات على منطقتي يختل والزهاري بمديرية المخا و غارة على منطقة العمري بمديرية ذباب و ثلاث غارات على مفرق موزع في مديرية موزع ، كما شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

 وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة النهدين وخمس غارات على حديقة 21 سبتمبر بأمانة العاصمة و غارة على مبنى الصالة الجديدة بمطار صنعاء الدولي، وشن أربع غارات على منطقة كهبوب بمحافظة لحج ، وثلاث غارات على موقعي الطلعة والحمر في نجران.
سبأ
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