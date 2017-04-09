محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



كبّدت قوات الجيش واللجان الشعبية جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات الداخلية والحدود خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجيش السعودي في مواقع الصبابة ، الكرس ، الشبكة ، العبادية ودكت تحصيناتهم في موقع مستحدث فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات عسكرية في قرية القفل بجيزان ، مشيراً إلى أنه تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع جلاح واستهداف جرافة في موقع قائم زبيد .



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع مستحدث خلف السديس ، قبالة موقع رشاحة ، غربي المخروق ، الفواز ، الضبعة والعش في نجران .



وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان أسفل تباب حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف ، واستهداف تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي و بوابة وادي نملة بمديرية نهم بقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى مصرع ستة من المرتزقة في عمليات متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، منوهاً إلى أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من صد زحف للمرتزقة باتجاه كهبوب في محافظة لحج وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد .



وأكد المصدر مصرع عدد من الغزاة بينهم إماراتيين وسودانيين وعشرات المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم في المخا بصلية صواريخ كاتيوشا وقصف مدفعي مكثف.

سبأ [09/أبريل/2017]سبأ