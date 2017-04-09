محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة كل البنات تنظم برنامج تدريبي للإعلاميين حول تغطية العنف الاجتماعي





نظمت مؤسسة كل البنات للتنمية بالشراكة مع الكتلة الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال اليومين الماضيين برنامج تدريبي للإعلاميين حول التغطية الإعلامية للعنف الاجتماعي في الأوضاع الإنسانية.



وخلال أعمال البرنامج أكدت مختصة الإعلام بصندوق الأمم المتحدة للسكان لانكاني سيكورا جاباثي ومسؤولة الإعلام والاتصال في صندوق الأمم المتحدة للسكان فهمية الفتيح المسؤول الإعلامي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) زيد العلايا، أهمية تناول الإعلاميين ووسائل الإعلام لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والتعريف بمفاهيمه وآليات التعامل مع مثل هذه القضايا.



وأشادوا بجهود مؤسسة كل البنات للتنمية في العمل على تنفيذ برامج تدريبية للإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية تختص بهذه القضايا.



وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تقسيم المشاركين إلى مجموعات تقوم كل مجموعة بعمل إعلامي مرئي، مقروء، مسموع، وتتناول كل مجموعة قضية من قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وفق المفاهيم والمعارف التي اكتسبوها من التدريب.

سبأ [09/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ