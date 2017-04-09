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آخر تحديث: الأحد، 09 - أبريل - 2017 الساعة 01:42:19م
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  محلي
مؤسسة الإكرام توزع أكثر من خمسة آلاف شتلة بن في صعدة
[09/أبريل/2017]
صعدة - سبأ:

نفذت مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية مشروع (إكرام الأرض 1) بتوزيع أكثر من خمسة آلاف و 300 شتلة بن في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة .

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الإكرام عدنان قفلة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه تم توزيع الشتلات على 200 أسرة فقيرة من المزارعين في عزل وقرى شعبان ، الصوارين ، الحجلة ، آل علي ، القد بمديرية رازح .

وأشار إلى أن المشروع تضمن حملة توعوية بأهمية المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها ، داعياً المزارعين والجهات المختصة إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي والاستثمار فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة مع توفر كافة المقومات لإنتاج محاصيل زراعية ذات جودة عالية .

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