[09/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:
دشن مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة البيضاء المهندس أحمد الحضرمي ومعه أمين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء صادق القاضي موسم التشجير للموسم الزراعي الجاري .
وفي التدشين تم غرس شتلات البن واللوز وأشجار الزينة والأشجار الحراجية بمدارس مدينة البيضاء ومستشفى الثورة العام والشارع العام للمدينة وعدد من حقول المزارعين .
وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه سيتم خلال الموسم غرس ألف و 500 شتلة من شجرتي البن واللوز في مناطق حمرة والقويم بمديرية الطفة ومنطقة عوين بمديرية الصومعة ومديرية مكيراس بالإضافة الى توزيع ألف شتلة مختلفة من الأشجار الحراجية وأشجار الزينة .
وأشاد المهندس الحضرمي باهتمام قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وحرصها على إنجاح حملة التشجير بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للمدينة والاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها .
سبأ