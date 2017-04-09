محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين موسم التشجير للموسم الحالي في محافظة البيضاء







دشن مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة البيضاء المهندس أحمد الحضرمي ومعه أمين عام المجلس المحلي بمدينة البيضاء صادق القاضي موسم التشجير للموسم الزراعي الجاري .



وفي التدشين تم غرس شتلات البن واللوز وأشجار الزينة والأشجار الحراجية بمدارس مدينة البيضاء ومستشفى الثورة العام والشارع العام للمدينة وعدد من حقول المزارعين .



وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه سيتم خلال الموسم غرس ألف و 500 شتلة من شجرتي البن واللوز في مناطق حمرة والقويم بمديرية الطفة ومنطقة عوين بمديرية الصومعة ومديرية مكيراس بالإضافة الى توزيع ألف شتلة مختلفة من الأشجار الحراجية وأشجار الزينة .



وأشاد المهندس الحضرمي باهتمام قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وحرصها على إنجاح حملة التشجير بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للمدينة والاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها .

سبأ [09/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:سبأ